Viber восстановил работу в России

Пользователи Viber вновь получили доступ к сервисам мессенджера, после проблем с подключение к интернету. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Viber.

«Мы смогли восстановить наш сервис, Особая благодарность нашим инженерам, которые работали круглые сутки для решения проблемы, и тысячам пользователей, которые предоставляли необходимую информацию для решения этой ситуации», — сказано в сообщении.

24 апреля пользователи мессенджера уже жаловались на сбои в его работе. Руководство Viber связало проблемы с действиями Роскомнадзора, с 16 апреля блокирующего в России мессенджер Telegram.

Отметим, в марте в Viber сообщили о том, что треования ФСБ о передаче ключей для дешифровки переписки пользователей противоречат политике Viber. Тем более, что упомянутых ключей у компании просто нет.