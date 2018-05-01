Влад Кадони не занимается публично эзотерикой

Я не веду приёмов, что бы вы ни писали мне в личку. Магия для меня давно за скобками общественной жизни. Она внутри, за дверью моей квартиры, в дали от любопытных глаз. Талантливые врачи тоже иногда уходят из профессии и занимаются чем-то другим. Почему они имеют на это право, а я нет? Я сейчас развиваюсь в сфере телевидения ровно также как и в эзотерики. Но если первое я делаю публично, то второе нет. А то, что я когда-то стал финалистом «Битвы экстрасенсов», не означает, что я теперь обязан всю жизнь оказывать магические услуги. Если вам нужна помощь звоните моей маме, Елене Голуновой.