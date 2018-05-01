Военнослужащие ТОФ провели косметический ремонт и благоустройство 14 памятников воинам Великой Отечественной войны

В преддверии празднования Дня Победы командованием частей Войск и сил на Северо-Востоке России организована уборка и благоустройство 14 памятников воинам Великой Отечественной войны, расположенных в Петропавловске-Камчатском.

Порядка 200 военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) в краевом центре полуострова привели в образцовый порядок территории воинских захоронений и мемориалов: очистили клумбы от сорняков, покрасили обелиски, отсыпали дорожки, отремонтировали ограждения.

Военнослужащие флота ежегодно организовывают субботники на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках погибшим героям, привлекая к этой важной и нужной работе в том числе общественные организации и школьников. 9 мая на отремонтированных и благоустроенных мемориалах пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.