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» » Война на Донбассе меняется: У ДНР есть оружие против Javelin, батальон ВСУ поднял бунт, — сводка

Война на Донбассе меняется: У ДНР есть оружие против Javelin, батальон ВСУ поднял бунт, — сводка


Добавлено: 01 май 2018 в 15:21, Категория: Новости на сегодня
Война на Донбассе меняется: У ДНР есть оружие против Javelin, батальон ВСУ поднял бунт, — сводка

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной.

За минувшие сутки на Донецком направлении украинские оккупационные силы обстреляли районы СЕМИ населенных пунктов, по которым враг выпустил СОРОК ВОСЕМЬ мин, ДВАДЦАТЬ ОДНА из которых калибром 120 мм, а также применял вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы ЧЕТЫРЕХ населенных пунктов, по которым было выпущено СЕМЬ мин различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

На Горловском направлении враг обстрелял ЧЕТЫРЕ населенных пункта из БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
По н. п. ШИРОКАЯ БАЛКА было выпущено ДВЕНАДЦАТЬ мин калибром 120 мм.

При обстреле н. п. КРУТАЯ БАЛКА был повреждён трансформатор. В настоящее время село остается без электропитания.

Нашей разведкой получены данные о продолжении подготовки и проведении провокационных обстрелов территории Республики со стороны украинских террористов на Горловском направлении в районе н. п. ЗАЙЦЕВО.

Так, по нашим данным вчера в этот район прибыла группа журналистов украинского телеканала «24 канал». А уже сегодня утром в 5.45 по поселку был нанесен удар ДЕСЯТЬЮ 122-мм снарядами.

Сопровождают группу офицеры пресс-центра операции оккупационных сил (ООС), перед которыми стоит задача организации взаимодействия на местности между операторами СМИ и различными подразделениями «подыгрыша» из 24-й бригады. Они будут имитировать обстрелы украинских позиций, предшествующие нанесению, якобы, ответных, но на самом деле провокационных и террористических ударов по нашим мирным населенным пунктам.

Как мы видим, при командовании т. н. «АТО» сотрудниками СБУ провокации проводились с использованием гранатометов и стрелкового вооружения.

С переформированием в ООС (операцию оккупационных сил) и приходом к власти военных — провокации уже проводятся с использованием 122-мм артиллерии и танков.

Прошу всех жителей н. п. ЗАЙЦЕВО соблюдать осторожность при нахождении на открытой местности вашего поселка.

Мы, в свою очередь, напоминаем украинской стороне, что согласно Минских соглашений имеем полное юридическое и моральное право на подавление огневых точек противника в случае угрозы населению нашей Республики.

Увеличение в последнее время количества различных видеорепортажей о, якобы, победах украинских военных в войне на Донбассе мы связываем, в первую очередь, с катастрофическим падением уровня морально-психологического состояния вражеских боевиков.

Так, по нашим данным, в настоящее время, с железнодорожной станции РОЗОВКА происходит отправка 3-го батальона 79-й одшбр (отдельной десантно-штурмовой бригады), ранее прикрывавших позиции в районе н. п. АВДЕЕВКА, в пункт постоянной дислокации.

Такое внеплановое перемещения целого батальона связана с тем, что ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ человек личного состава этого подразделения подали рапорта на увольнение по причине неудовлетворительных условий службы и недостатка продуктов, низкого уровня денежного довольствия, а также бесперспективности этой войны. Из этого количества почти 10% (22 человека) — это офицеры.

Начальник оперативной группы бригады подполковник Анненко подал рапорт на арест зачинщиков военного бунта — двух командиров рот из указанного батальона.

Как мы видим, никакие посулы и рассказы Порошенко и Муженко о величии армии и победах не могут исправить ситуацию с бегством боевиков из ВСУ.

Сейчас украинскими пропагандистами, по договоренности с их американскими кураторами, в работу пущен очередной ход-кричать на каждом углу о, якобы, поставках в ВСУ ПТРК «Джавелин». Не исключаю, что для подтверждения этой пропаганды ящики с этими комплексами будут даже показаны в телепередачах.

Только вряд ли это поднимет боевой дух украинских боевиков — они прекрасно понимают, что главной целью поставок импортного вооружения является т. н. «распил» многомиллионных финансовых контрактов политической верхушкой Украины.

И реальных успехов это вооружение на поле боя не принесет, так как у Вооруженных сил нашей Республики на вооружении уже давно стоят, созданные за прошедшие 4 года войны, комплексы, позволяющие достойно противостоять любому вооружению ВСУ — украинскому или импортному.

Для каждого их копья («Джавелин») у нас есть щит и меч.


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Добавлено: 01 май 2018 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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