Южнокорейский уборщик нашел в урне золотые слитки

Служащий международного аэропорта в южнокорейском Инчхоне нашел в урне слитки золота на сумму около 327 тысяч долларов. Об этом сообщает The Korea Times.

Если настоящий владелец не заявит на них права в ближайшие шесть месяцев, уборщик станет полноправным хозяином золота. Если хозяин найдется – служащий получит 20% от рыночной стоимости находки.

Полиция считает, что завернутый в газету драгоценный металл владелец выбросил в урну из страха быть пойманным. В том случае, если удастся доказать криминальное происхождение золота, уборщик аэропорта ничего не получит.