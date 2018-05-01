Знали бы, что он депутат, не били бы, - нападавшие на Найема

Сегодня, 30 апреля, в центре Киева произошла дорожная драка с участием нардепа Мустафы Найема. Сотрудники полиции провели следственные действия на Бессарабской площади и установили, что нападавшими оказались молодые парни кавказской внешности.На помощь к установленным правоохранителями кавказцам подошли еще несколько человек. Один из прибывших даже станцевал лезгинку."Если бы мы знали, кто этот человек, то не ударили бы. Он обращался к нам очень грубо", - сообщил один из участников потасовки.Спустя некоторое время они направились в Шевченковское отделение полиции для дальнейшего разбирательства. При этом они выглядели испуганными.