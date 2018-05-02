Активисты SERB задержаны за попытку сорвать фестиваль в Сахаровском центре

Лидер националистического движения SERB («Добровольцы Донбасса») Игорь Бекетов сообщил «Интерфаксу», что полиция задержала группу его единомышленников, пытавшихся сорвать проведение выставки «Муза непокорных» в Сахаровском центре в Москве.

«Задержано порядка пяти наших активистов. Всего задержано 7-8 человек, еще трое - просто люди, которые откликнулись на объявление, они не наши активисты», — сказал он.

Глава движения «За права человека» и соорганизатор выставки Лев Пономарев сообщил агентству, что работа экспозиции восстановлена.

«Сейчас все идет, как было запланировано, выступают поэты. Около входа стоит наряд полиции, который согласованно с организаторами акции пускает тех, кого мы считаем возможным пустить. Небольшая группа оппонентов стоит у входа, но она не блокирует вход. В этом смысле полиция сработала профессионально, она убрала толпу, насилия не допустили», — отметил он.

Речь идет о выставке фоторабот Сергея Захарова, выставленной в рамках VI Ежегодного международного фестиваля «Муза непокорных». Около сотни протестующих 1 мая заблокировали вход на эту экспозицию.

Ранее активисты SERB устраивали протестные акции на фестивале документального кино «Артдокфест» и пытались сорвать выставку фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер.