Без шансов для соперниц: баскетболистки УГМК в 12-й раз выиграли золото ЧР

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Елена Дьячкова. Баскетболистки УГМК из Екатеринбурга в среду в 12-й раз в истории и десятый раз подряд завоевали золотые медали чемпионата России, обыграв в финальной серии с "сухим" счетом курское "Динамо".

Для УГМК минувший сезон стал одним из самых нервных за последние годы. В январе неожиданно для многих из команды по семейным обстоятельствам ушел главный тренер Олаф Ланге. Руководство клуба при выборе нового тренера сделало выбор в пользу испанца Мигеля Мендеса, до того момента не имевшего опыта работы с топ-командами.

А чуть ранее, в декабре 2017-го, из УГМК ушла одна из главных звезд - американка Дайана Таурази, которая была лидером "лисиц" на протяжении нескольких лет – с 2012 года. Спустя несколько дней клуб объявил о подписании контракта с еще одной американской баскетболисткой, не менее титулованной и известной, – Майей Мур. В середине января баскетболистка прибыла в расположение УГМК и за короткое время смогла успешно влиться в команду.

УГМК и курское "Динамо" на протяжении последних лет являются флагманами российского клубного женского баскетбола. В прошлом сезоне курянки впервые в истории стали победительницами Евролиги, но уступили УГМК в финале премьер-лиги. В сезоне-2017/18 "лисицы" взяли над "Динамо" верх и в еврокубке, и в решающей серии чемпионата страны.

В регулярном сезоне премьер-лиги УГМК и курское "Динамо" обменялись победами – курянки одолели соперниц в домашнем матче со счетом 77:68, а затем "лисицы" взяли убедительный реванш на своей площадке в Екатеринбурге – 102:62. По итогам первого раунда чемпионата страны оба клуба набрали равное количество очков – по 39, но победителем "регулярки" стал УГМК.

В четвертьфинале плей-офф УГМК со счетом 2-0 обыграл курскую "Инвенту", а в полуфинале с тем же результатом был сильнее красноярского "Енисея". "Динамо" в первом раунде плей-офф нанесло поражение столичной МБА (2-0), а в полуфинале также в двух матчах одолело принципиального соперника – оренбургскую "Надежду".

До старта финальной серии чемпионата России "Динамо" и УГМК довелось провести еще одну встречу – в полуфинале Евролиги, и победа осталась за "лисицами" (84:77). Клуб из Екатеринбурга в итоге выиграл у "Шопрона" в финале еврокубка, а курянки на этот раз завоевали бронзу Евролиги, одолев турецкий "Якын Догу".

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В финале чемпионата России, как и в "Финале четырех" Евролиги, главный тренер курской команды Лукас Мондело не смог рассчитывать на одного из лидеров - Эпифанни Принс, выбывшую из строя из-за травмы. В ее отсутствие УГМК дважды выиграл в Екатеринбурге со счетом 74:64 и 82:69, а в среду завершил серию в Курске – 94:91.

"Сегодня мы просто вышли на площадку и начали играть в свою игру, - рассказала после победы РИА Новости баскетболистка УГМК Елена Беглова. - В каких-то моментах мы слишком много пропустили в защите, и "Динамо" вышло вперед. Но мы не могли отдать эту игру, и были настроены на то, что мы заканчиваем эту серию сегодня – побеждаем, забираем кубок и едем домой!"

Директор УГМК Максим Рябков, подводя итоги сезона, подчеркнул заслугу в успехах команды тренера Мендеса. "Я хочу отметить роль Мендеса. Ланге начинал этот непростой сезон, и его вклад в успех команды, безусловно, тоже есть. Но надо отдать должное Мигелю, который, не имея до этого по большому счету опыта работы в топ-клубах, пришел в УГМК и очень быстро нашел общий язык со звездами, с персоналом. Он буквально влюбил игроков в себя. По большому счету, именно плоды его работы мы сейчас пожинаем", - заявил Рябков.

Он также сообщил, что в межсезонье состав УГМК, который после 11 сезонов уже покинула Деанна Нолан, не претерпит серьезных изменений. "Сейчас мы разберемся с нашими планами, проведем совещания с учредителями и главным тренером, а потом займемся вплотную селекционными вопросами. Но мы не планируем "ковровых бомбардировок", если изменения и будут, то не больше четырех игроков, наверное. Этот состав мы постараемся сохранить на две трети или три четверти", - рассказал директор.