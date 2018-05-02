Бойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО)

Ранним утром 27 апреля, находясь на наблюдательном пункте, на переднем крае позиций ВС ДНР в районе Саханки, Новоазовский район, воин Олег (позывной «Зеленый»), член Союза Добровольцев Донбасса, вместе с товарищем, вели наблюдение за позициями противника, сообщает СДД.

Под прикрытием тумана, к ним подошла ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) противника, однако она была обнаружена и атакована бдительными разведчиками, которые приняли неравный бой.

Открыв огонь по превосходящим силам противника, «Зелёный» поднял тревогу, дав сигнал отдыхающим товарищам, что сорвало планы укропов внезапно напасть на защитников Донбасса.

Отдыхавшие бойцы пришли на помощь ребятам, однако было поздно. Во время перестрелки Олег и его товарищ, получили ранения несовместимые с жизнью.

Воин Олег, отдал свою жизнь защищая мирных граждан многострадального Донбасса: детей, стариков, женщин, он отдал свою жизнь оберегая позиции своих боевых товарищей, сохранив тем самым не один десяток жизней.

Упокой, Господи, душу новопреставленного воина Олега! Прости ему прегрешения вольные и невольные, даруй ему Царствия Небесного и сотвори ему вечную память! Вечная память герою…