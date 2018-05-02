CNN рассказал, как Су-27 "непрофессионально" перехватил американский самолет над Балтией

О «непрофессиональном» перехвати российским Су-27 американского противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтией рассказал телеканал CNN, ссылаясь на источники в военных кругах.

В сообщении сказано, что российский пилот допустил сближение между самолетами равное шести метрам. Полет на таком расстоянии длился почти 9 минут. У кого дрогнули нервы, не сообщается.

В этом же сообщении сближение двух самолетов назвали «непрофессиональными» действиями российского летчика, впрочем, уточнили, что в классификации перехватов этот термин не используется.

Перехват может быть двух видов: небезопасный и безопасный. Этот был небезопасным, - приводит часть сообщения газета «Известия».

В ВМС США от комментариев по поводу конкретно этого инцидента отказались.