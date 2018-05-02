Cторонники Пашиняна заблокировали дорогу в аэропорт «Звартноц»

Жители села Паракар и учащиеся местной школы перекрыли автотрассу из Еревана в международный аэропорт «Звартноц», сообщает «Интерфакс».

Пассажиры различных рейсов вынуждены пешком с чемоданами в руках добираться в аэропорт. Спецназ действиям жителей села препятствовать не стал.

Накануне лидер оппозиции Никол Пашинян после поражения на выборах премьер-министра в парламенте Армении призвал единомышленников 2 мая с 8:15 блокировать все межгосударственные и республиканские дороги, железную дорогу и аэропорт Еревана.

Начались блокирования улиц в Ереване. Метро закрыто с 10:00. Сотрудники международного аэропорта Звартноц присоединились к протестующим. pic.twitter.com/r4QtEyN7HA

— Гурьянов Сергей (@Segozavr) 2 мая 2018 г.

«С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Наше требование — признать победу народа и избрать премьером кандидата народа», — цитирует Пашиняна РБК.

Выступая на митинге в Ереване, лидер оппозиции заявил, что правящая партия отказалась за него голосовать, чтобы спровоцировать столкновения.

«Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу — о политических похоронах Республиканской партии», — сказал Пашинян.

На специальном заседании парламента Армении за Никола Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против него высказались 56.

В соответствии с армянскими законами следующая попытка избрать премьер-министра состоится через семь дней. Если избрать его не удастся, парламент будет распущен. В этом случае временным главой кабинета министров останется Карен Карапетян.