Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств

Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая на ежегодной конференции для разработчиков F8, объявил о скором запуске сервиса знакомств. Об этом информирует Reuters.

«В фейсбуке 200 миллионов человек, которые называют себя одинокими, так что здесь точно можно кое-что сделать», — сказал Цукерберг.

Он уточнил, что сервис предназначен в первую очередь для людей, которые ищут длительные отношения, а не разовые свидания.

Конкретную дату запуска сервиса Марк Цукерберг не назвал.

Facebook is taking on Tinder with new dating features. pic.twitter.com/sphzaZ8p6N

— The Verge (@verge) 1 мая 2018 г.