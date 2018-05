Де Хеа признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2017/18

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа получил приз имени Мэтта Басби, который вручается лучшему футболисту команды по итогам сезона, сообщается на официальном сайте манкунианского клуба.

Обладатель приза был определен голосованием болельщиков, в котором Де Хеа победил с большим преимуществом. В голосовании приняло участие 107 тысяч болельщиков, и испанский вратарь получил 67% голосов. Второе место занял Джесси Лингард с 10%, третьим стал бельгийский форвард Ромелу Лукаку (8%).

Де Хеа выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года. В нынешнем сезоне голкипер провел 21 "сухой" матч во всех турнирах. Испанец получил награду в четвертый раз, что является рекордом.

One more time.... THANKS ??

Публикация от David De Gea (@d_degeaofficial) 1 Май 2018 в 4:46 PDT