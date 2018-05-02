Екимов: думаю, борьба на "Пяти кольцах Москвы" в этом году будет упорной

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов считает, что борьба на международной многодневке "Пять колец Москвы" в этом году будет упорной.

Гонка стартует прологом на гребном канале в Крылатском в среду и завершится 6 мая.

"Москва - тот город, где велоспорт имеет право на существование. И если правильно выбрать время проведения гонки, она может получить более высокую категорию. У нас в этом году больше семи международных команд, в составе сборной гонщики, которые побеждали на соревнованиях высокого класса - здесь и Артем Овечкин, который уже побеждал на международных гонках на старте сезона. Думаю, в этом году борьба будет упорной", - сказал Екимов журналистам.