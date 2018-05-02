Экологи в Арктике создадут ледяной монумент Дональда Трампа

Экологи начали проект Trumpmore, в рамках которого создадут в Арктике изо льда 35-метровую голову американского президента.

На создание этого монумента, шириной и глубиной в 20 метров, необходимо 400 000 евро. Авторы проекта начали собирать средства для воплощения своей идеи, которая привлечет внимание общественности к проблеме глобального потепления. Экологи отмечаю, что у глобального потепления «нет конкретного примера, доказывающего его существование», именно с этой целью они настроены воплотить в жизнь научный арт-проект. Они отметили: «Мы надеемся, что чем больше будет разговоров вокруг нашего памятника и глобального потепления, тем больше политикам придется принимать конкретных, основанных на фактах решений».