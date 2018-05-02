Федерация бокса России: риск переноса из РФ чемпионата мира-2019 исключен

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости, Василий Конов-мл. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предъявляло претензии к Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) по вопросу проведения чемпионата мира 2019 года в Сочи, но теперь риск переноса турнира исключен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации бокса России.

Соглашение о проведение чемпионата мира 2019 года в Сочи было подписано Федерацией бокса России на заседании исполкома AIBA в январе. Во вторник стало известно, что AIBA признана соответствующей всем требованиям WADA.

"WADA также предъявляло претензии AIBA в отношении предоставления права проведения чемпионата мира по боксу среди мужчин 2019 года городу Сочи, так как РУСАДА до сих пор не восстановлена в правах со стороны WADA. Однако теперь, в связи с тем, что благодаря усилиям нового руководства AIBA признана полностью соответствующей требованиям Всемирного антидопингового кодекса, риск переноса чемпионата мира из России в другую страну исключен", - сообщили в пресс-службе.