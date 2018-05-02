Футболисты "Факела" проиграли "Томи" и вылетели из ФНЛ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воронежский "Факел" проиграл "Томи" (Томск) в матче 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги и стал первым клубом, вылетевшим по итогам сезона в ПФЛ (третий по силе российский дивизион).

Встреча, прошедшая в среду в Воронеже, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых гол забил Илья Кухарчук (61-я минута).

За два тура до конца первенства у занимающих последнюю строчку воронежцев 29 очков. До 15-го места, дающего право остаться в ФНЛ, "Факелу" не хватает 8 баллов. Воронежский клуб вышел в ФНЛ в 2015 году.

В другом матче тура "Балтика" (Калининград) дома сыграла вничью с "Шинником" (Ярославль) – 0:0.