Германия призвала ЕС выразить единое мнение по американским пошлинам

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер предложил странам Евросоюза согласовать единую позицию в переговорах с США по поводу импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ARD.

«ЕС должен согласовать, о чем они готовы говорить. Дойдет ли дело до переговоров — это другой вопрос, но мы должны сказать, что мы считаем правильным», — заявил министр.

Он также сообщил, что считает правильным «не повышение, а наоборот, понижение пошлин», а также «открытие международных рынков и возможностей для их развития».

«В этой связи с США можно добиться сбалансированного понимания, по моему убеждению, не только по стали и алюминию, но и в отношении другой промышленной продукции», — заявил он.

Альтмайер назвал сложившуюся ситуацию «очень сложной» из-за односторонних мер США. Он подчеркнул, что следует добиться справедливого решения между европейцами и американцами.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин размером 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС до 1 июня.