Главы МИД Китая и КНДР встретились в Пхеньяне

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И провел в переговоры в Пхеньяне со своим коллегой из КНДР Ли Ен Хо, сообщает японское агентство Kyodo.

Официальной информации о теме их беседы нет, но агентство предполагает, что дипломаты могли обсуждать итоги состоявшего в апреле межкорейского саммита. Возможно, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове перед переговорами между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Как стало известно агентству, во время двухдневной поездки Ван И может встретиться с Ким Чен Ыном. Официальные власти не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

29 апреля Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном через три-четыре недели.

Западные СМИ утверждают, что местом встречи лидеров государство могут стать Сингапур, Монголия или российские Владивосток и Хабаровск.