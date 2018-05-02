Глобальные депозитарные расписки En+ подскочили на 11%

На фоне новостей от Минфина США о продлении сроков исполнения решения по санкциям глобальные депозитные расписки (ГДР) En+ на утренних торгах на Московской бирже подскакивали до 434 рублей, на 11%.

По данным торгов, акции «Русала» показали умеренный рост на фоне новостей о продлении Минфином США сроков исполнения решений по санкциям. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 11:40 мск ГДР En+ выросли на 4,09% до 407 рублей.

Ранее En+ Group и алюминиевый холдинг UC Rusal, находящиеся в числе активов предпринимателя Олега Дерипаски, оказались под санкциями Минфина США, введенными 6 апреля 2018 года.

В конце апреля министерство заявило, что может снять запретительные меры с предприятий, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Бизнесмен вышел из совета директоров и сократил свою долю ниже 50% в капитале En+. После этого акции компании резко выросли на Московской бирже на 16,36%. По решению Минфина США инвесторов должны продать акции En+, ГАЗ и UC Rusal до 6 июня.