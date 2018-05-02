Гройсман: Украина должна погасить $ 27 млрд долга

В течение ближайших четырех лет Украина должна погасить $ 27 млрд долгов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил: «Это очевидный факт. Для того, чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты. А с другой стороны, мы должны четко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка. Потому что за следующие четыре года мы должны погасить 27 миллиардов долларов. Это колоссальные средства».

По его словам, за 2007–2014 годы Украина взяла $ 47 млрд кредитов, которые сегодня обслуживает.

Гройсман уточнил: «Арсению Яценюку (премьер-министру Украины в 2014—2016 годах — ред.) удалось в 2015 году провести реструктуризацию. Но нагрузка остается большой».

По его мнению, такие внешние долги являются огромным давлением на национальную экономику и сдерживают развитие страны: «Можем ли мы самостоятельно управлять таким долгом без внешней поддержки? Еще пока нет. Будет рост экономики больше — сможем иметь больше возможностей. Но нам все же нужна внешняя поддержка».