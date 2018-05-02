МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Хоккеисты сборной США обыграли команду Дании в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира.

Встреча, прошедшая во вторник в Хернинге (Дания), завершилась победой американцев со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). В составе сборной США шайбы забросили Уилл Бутчер (8-я минута), Кэм Эткинсон (13-я) и Дилан Ларкин (24-я). У датчан отличились Никлас Хардт (20-я) и Матиас Бау Хансен (34-я).

Сборные США и Дании будут соперниками по группе В на чемпионате мира, который пройдет 4-20 мая в Копенгагене и Хернинге.