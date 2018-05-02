Инсайдеры говорят: новый роман Бруклина Бекхэма

С тех пор, как юный фотограф и сын Бекхэмов Бруклин расстался со своей девушкой и был запечатлен целующимся с моделью Playboy, пассии у парня меняются с необычайной скоростью. Совсем недавно на фестивале Coachella его видели с моделью, а теперь инсайдеры рассказывают о его новом романе.



На данный момент фотограф проводит много времени с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой. На странице девушки уже есть совместные видео и фото. Видимо, фотограф увлекся девушкой, ведь с той получаются отличные кадры. «На прошлой неделе Бруклин и Лекси держались за руки во время обеда, смеялись и флиртовали», – рассказал источник из окружения пары.

На Coachella-2018 Бруклин наслаждался компанией 18-летней Мередит Микельсон, сотрудничающей с агентством The Lions. Свои отношения ребята не скрывают: модель выложила в своем инстаграме стори, где Бруклин танцует на фестивале. Папарацци запечатлели парочку во время перерыва между выступления, когда Бекхэма и Микельсон ходили за мороженным и молочными коктейлями. Лекси Вуд тоже не пропустила Coachella, но на ее снимках в Instagram Бруклин не появился.

Что касается Хлое, та решила вообще с бывшим не встречаться и находиться в этот день как можно дальше. Со своим родным братом Тревором актриса улетела в Китай на Международный кинофестиваль в Пекине.

Напомним, что в стори инстаграма актриса сообщила подписчикам, что на данный момент слушает песню Be careful американской хип-хоп-певицы Cardi B. В ней говорится об измене. Девушка обращается к своему неверному парню и говорит ему о своих чувствах. «Всегда говорил, что будешь со мной… Относись ко мне осторожно… Я дала тебе все… Меня тошнит от тебя… Мне больно ненавидеть тебя…», — слова из песни.

Еще раннее сына Дэвида и Виктории Бекхэм застали за поцелуями с моделью Лекси Вуд. Парочка посетила тату-салон в Лос-Анджелесе, в котором Бруклин набил себе новую татуировку. Там Бруклин и Лекси не скрывали своих нежных чувств друг к другу.