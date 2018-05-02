К 100-летию образования ЮВО военным строителям откроют памятник в Ростове-на-Дону

3 мая с.г. возле здания штаба ЮВО, расположенного на переулке Соборный д. 96, состоится торжественное открытие памятника, посвященного военным строителям, погибшим при исполнении служебных обязанностей в горячих точках в период с 1995 года.

На гранитной плите в основании памятника скульпторы изобразили строительную каску и офицерские погоны. Над ними возвышаются плиты с именами более 50 погибших офицеров и сотрудников гражданского персонала из строительных подразделений Южного военного округа.

В церемонии открытия памятника примут участие представители командования ЮВО, офицеры управления военного округа, ветераны и родственники погибших военных строителей.