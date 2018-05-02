Как проводят досуг гвардейцы в зоне АТО (фото)

Представители Национальной гвардии показали, как проводят свободное время в зоне АТОНа официальной странице МВД в соцсети Facebook показали, как нацгвардейцы из Запорожья проводят досуг в зоне АТО. Яркие фото демонстрируют, как военные занимаются кросфитом на природе.«Эта альтернативная система физической подготовки так пришлась по душе запорожским бойцам, что они даже соревнования устроили. В программе турнира – подтягивания на перекладине, жим штанги лежа, упражнения на пресс и приседания с гирей, опрокидывания колеса на время. Во время выполнения задействованы не только все мышцы тела, но и все резервы выносливости», – рассказывают в пресс-центре.Также в МВД добавили, что занятия в зале вряд ли дадут такой эффект, тем более, что после такого боевого кросфита, гвардейцы способны выполнять задачи самой высокой сложности.Напомним, ранее мы писали, что ученые назвали 4 правила для здорового сна.