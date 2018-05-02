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Как побили Мустафу (ВИДЕО)


Добавлено: 02 май 2018 в 00:32, Категория: Новости на сегодня
Как побили Мустафу (ВИДЕО)

Участие в конфликте вокруг глашатая майдана, а ныне народного депутата Мустафы Найема, который в результате инцидента получил телесные повреждения, принимали пять человек.

Об этом свидетельствуют данные видеозаписи, обнародованной вечером 1 мая.

На видео зафиксирован момент конфликта с 5 мужчинами, которые окружили Мустафу. Один из них после словесной перепалки наносит ему несколько ударов в область лица. При этом участники конфликта находились в пространстве между тремя машинами, две из которых перекрывали движение машине депутата.

Как мы видим, после победы майдана улицы украинской столицы все больше и больше начинают напоминать отнюдь не Европу, а какое-нибудь Сомали.


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Добавлено: 02 май 2018 в 00:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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