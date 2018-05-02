Кайли Дженнер показала фото трехмесячной дочери Сторми и свою фигуру в купальнике

Кайли Дженнер

20-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом на островах Теркс и Кайкос вместе с дочерью Сторми и бойфрендом Трэвисом Скоттом. А поводом для путешествия стали дни рождения последних: позавчера рэперу исполнилось 26 лет, а на следующий день он и Кайли отмечали день рождения своего ребенка – Сторми исполнилось три месяца.

Младшая сестра Ким Кардашьян поделилась в соцсети несколькими кадрами, показав семейный отдых на яхте. Телезнаменитость не упустила случай продемонстрировать фигуру в купальнике – Дженнер почти вернулась к своей форме до беременности.

Кайли Дженнер

Недавно Кайли дала интервью своей сестре Ким для газеты Evening Standard, рассказав о материнстве.

Все говорят, что рождение ребенка полностью меняет женщину. Все так, только я чувствую лишь перемены к лучшему. Я стала менее эгоистичной. Мне нравится менять подгузники, потому что приятно следить за чистотой. Все это удивительный опыт! Конечно, бывают трудности, например, беспокойство по ночам. Кроме того, мне трудно расставаться со Сторми. Скорей бы настало время, когда она сможет ездить со мной повсюду, – рассказала Кайли.

Сторми

Молодая мама рассказала, почему они с Трэвисом решили назвать дочь Сторми.

Отец Сторми утверждает, что это он выбрал имя, но на самом деле – я. Мы думали о шторме, но мне казалось, слово не очень подходит, поэтому появилось Сторми. У нас были и другие варианты имен, но я чувствую, что свое имя дочь выбрала сама,– добавила Кайли.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер