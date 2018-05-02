Кэти Холмс и Джейми Фокс на свидании в Нью-Йорке

Уже 4 года длится роман 39-летней Кэти Холмс и 50-летнего Джейми Фокса, который они продолжают скрывать. Папарацци продолжают доказывать романтические отношения между звездами, то и дело замечая их на свиданиях. Недавно пару встретили в одном из ресторанов Нью-Йорка, где у тех было свидание.



Скрыться паре не удалось, даже, несмотря на то, что вышли они из заведения по отдельности. Холмс уехала из ресторана раньше своего возлюбленного. Тот предпочел остаться в баре.

Напомним, что Кэти Холмс и Джейми Фокс привлекали внимание гостей вечеринки в честь грядущей премии «Грэмми-2018?, ведь они так редко появляются на публике вместе. Звезды сидели за одним столиком и весь вечер общались. Особых проявлений отношений между актерами не было, но даже по мимолетным взглядам было видно, что для пары этот вечер определенно романтический.

Несмотря на серьезность отношений звезд, актриса не собирается жертвовать всем ради Фокса. Как сообщает инсайдер — семья для нее была и остается на первом месте.



Доказательством этого является празднование Нового года, которое Джейми и Кэти провели порознь. В то время как Джейми веселился на открытии ночного клуба в Сингапуре, актриса каталась на лыжах в Юте со своей 11-летней дочерью Сури. «Она прекрасная мать, и она всегда отдаст предпочтение семье, а не ему», — говорит инсайдер.

Несмотря на неготовность актрисы идти на жертвы, в их отношениях царит взаимопонимание. На вечеринке в честь 50-летия актера пара не скрывала своих чувств. «Они танцевали и целовались. Джейми делает ее по-настоящему счастливой», — говорит один из очевидцев.

«Они пришли вместе. Было очевидно, что у Джейми получился отличный праздник. Кэти выглядела великолепно: ей было весело и хорошо», — рассказал журналистам один из гостей мероприятия.

Поздравить Джейми пришли друзья и дочери. Сомнений нет, актеры действительно встречаются, ведь Кэти, после празднования, была сфотографирована в машине Фокса. Они вместе отправились домой, или даже продолжать праздновать.

Бывшая жена Тома Круза больше не собирается скрывать отношения с Фоксом. Впервые ее заметили на открытии флагманского магазина солнцезащитных очков своего возлюбленного Джейми Фокса в Нью-Йорке.

Она была одета в черное платье и пальто кораллового цвета.

Все изменилось после того, как истек бракоразводный договор Кэти с бывшим супругом 55-летним Томом Крузом. Согласно ему, она не имела права выставлять напоказ свою личную жизнь. В противном случае Кэти не получила бы кругленькую сумму в 9,8 миллиона долларов от бывшего мужа.