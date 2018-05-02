Кэти Холмс и Джейми Фокс устроили свидание в ресторане

Кэти Холмс/ Джейми Фокс

Роман 39-летней Кэти Холмс и 50-летнего Джейми Фокса продолжается четыре года, но пара продолжает скрывать свои отношения. Однако папарацци время от времени удается предоставлять прессе доказательства встреч актеров. Так, минувший вечер знаменитости провели вместе в одном из ресторанов Нью-Йорка.

В целях конспирации Кэти и Джейми по отдельности покинули заведение, у выхода из которого их поджидали репортеры с камерами. Холмс уехала домой первая, а Фокс остался в баре еще на некоторое время.

Кэти Холмс

Доказательства романа звезд, напомним, появились у журналистов в сентябре прошлого года, когда Кэти и Джейми были замечены во время прогулки по пляжу. Однако пресса предполагает, что они тайно встречаются с 2013 года. Скрывать новые отношения актриса вынуждена после развода с Томом Крузом: согласно бракоразводному соглашению, Холмс не должна афишировать личную жизнь в течение пяти лет. Последнее время Кэти и Джейми проявляют большую смелость на публике, но все равно не спешат объявлять себя парой.

Джейми не сторонник личной жизни напоказ. Если бы они с Кэти всегда могли скрывать свой роман от посторонних глаз, он был бы счастлив, – рассказал инсайдер.

Джейми Фокс