Командующий Операцией Объединенных Сил заявил о готовности завершить конфликт на Донбассе

Генерал-лейтенант Сергей Наев, который был назначен президентом Украины командующим Операцией Объединенных Сил (ООС) на Донбассе, заявил, что смена формата операции на Востоке Украины произведена для того, чтобы ускорить процесс завершения конфликта.Наев подчеркнул, что украинские военнослужащие не будут мириться с системными обстрелами своих позиций, но в то же время добавил, что в ООС не прогнозируют обострения ситуации в зоне боевых действий на Донбассе.Напомним, что 30 апреля (минувший понедельник) президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции на Донбассе. На смену АТО пришла Операция Объединенных Сил, в которой принимают участия бойцы ВСУ, сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины.