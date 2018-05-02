Командующий рассказал, чем «ООС» отличается от «АТО»

Командующий так называемой Операцией объединенных сил Сергей Наев рассказал, чем новое детище Киева отличается от давно известной «антитеррористической операции».

По его словам, «ООС» является военной операцией. Такая формулировка выбрана украинским командованием в связи с тем, что часть территории Донбасса якобы «оккупирована российскими войсками».

«Главное отличие („ООС“ от „АТО“ — прим. РВ) в том, что операция объединенных сил является военной операцией. Тому есть свои причины.

Сейчас мы имеем дело не только с так называемыми ДНР и ЛНР, которые Верховная Рада признала террористическими организациями. Очевидно, что речь идет об оккупации части нашей территории де-факто российскими оккупационными войсками», — заявил Наев на брифинге в Краматорске.

Напомним, 30 апреля на Донбассе закончилась «АТО» и началась «ООС».Сообщалось, что на территории её проведения Киевом будут введены три уровня доступа — зеленый, желтый и красный, который будут определять степень «открытости» населенного пункта.