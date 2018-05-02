Это относится к диким людям, которые мне пытаются рассказать, о любви к моим же детям. Маруся моя гордость, мой цветочек, у которой с детства очень скромный характер, она не улыбается просто так без причины, она всегда летает в облаках и в своих мыслях, она подходит ко всему с большой ответственностью и осторожностью, и конечно же она мамина наклейка. Тея это вечный позитивчик, это радость, это смех, это сгусток энергии, это вопросы по каждому поводу, нежность, и много внимания! Абсолютно разные, но любимы одинаково! Я не знаю, что это должна быть за мать, которая любит больше или меньше! Есть старшие и младшие, которым получатся давать больше времени, в силу того, что они малыши и объяснять это на пальцах больным бабам мне страшно и странно если честно. Каждый раз думаю, на фига мне это надо вам объяснять, вы кто мне такие, а потом понимаю, что есть огромное количество людей, которые разделяют мое мнение, которые вас если надо растопчут одним мизинцем силой своего мнения! Мне что тут, ради Инста снимать свою любовь к мужу и детям?! Если мне надо тут оголить свои чувства, я это сделаю, но не ради вашего словца. Ещё раз, вам знак в дорогу, направление куда двигаться и сидеть со своим мнением. Дети - это святое и трогать любовь матери, равносильно греху! Бойтесь за карму и не забывайте мыть язык с порошком грязнули!
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Новости » Шоу-бизнес » Ксения Бородина уверяет, что любит своих дочерей одинаково
Ксения Бородина уверяет, что любит своих дочерей одинаково
Добавлено: 02 май 2018 в 17:33, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 02 май 2018 в 17:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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