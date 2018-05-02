Кто родился 2 мая

Людмила Борисовна Нарусова, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Избиралась депутатом Госдумы II созыва, занимала пост советника руководителя Администрации Президента РФ. Была членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Тыва и от Брянской области. Возглавляла Фонд Анатолия Собчака. С сентября 2016 года Людмила Нарусова представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Республики Тыва.
А ещё в этот день родились:
Валерий Гергиев также является главным приглашенным дирижером Роттердамского филармонического оркестра и Нью-йоркской Метрополитен оперы. Дирижёр несколько сезонов возглавлял Лондонский симфонический оркестр.
В репертуаре певца более шестидесяти партий в таких известных спектаклях, как «Иоланта», «Борис Годунов», «Жизнь за царя», «Золотой петушок», «Хованщина» и других.
Владимир Маторин уже много лет возглавляет кафедру сольного пения Российской академии театрального искусства.
В годы своего правления императрица провела ряд реформ: реорганизовала Сенат, объявила секуляризацию церковных земель, упразднила гетманство на Украине. Она издала Учреждение для управления губернией, Жалованые грамоты дворянству и городам. После русско-турецких войн 1768-1774, 1787-1791 годов Россия смогла закрепиться на Черном море, были присоединены Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье, Восточная Грузия.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
Британские следователи не установили личность отравившего Скрипалей
Азербайджан стягивает войска к Нагорному Карабаху, заявили в НКР
Россия остаётся стратегическим партнёром Армении, заявил Пашинян