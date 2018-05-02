Леа Мишель помолвлена

Звезда сериала «Хор», сыгравшая в музыкальном сериале Рэйчел Берри, выходит замуж! Друг актрисы сообщил подробности помолвки Леи и главы модного бренда All Year Round Зэнди Рича. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в инстаграме, куда добавила фотографию кольца с бриллиантом.



На фото в блоге Леи изображена сама девушка, закрывшая лицо рукой, на безымянном пальце которой красуется яркое кольцо. Фотография сделана на песчаном берегу. В комментариях под фото звездные подруги актрисы уже успели написать поздравления. Дженна Дьюэнн-Татум и Никки Рид не стали скрывать своей радости.

Инсайдер, решивший раскрыть подготовку к помолвке и само событие для общественности, рассказал, что возлюбленный звезды подготавливал все за спиной у девушки. Предложение было сделано в тихом и спокойном месте, вдали от камер папарацци. Также друг звезды рассказал о том, что Лее пришлось справляться со многими неприятностями в личной жизни, что однозначно заслуживает счастья, которое должен принести в ее жизнь Зэнди.

«Их отношения не были публичными, поэтому они очень счастливы. Это было так романтично, Леа до сих пор очень волнуется, но понимает, как ей повезло. Зэнди очень хороший парень», — добавил инсайдер.

Разработкой дизайна помолвочного кольца занялся сам Рич, но не без помощи лучших ювелиров Лас-Вегаса.

Дружба пару связывала не один год, а о переходе на стадию романтических отношений стало известно лишь прошлым летом, когда пару засекли на прогулке в Нью-Йорке.

Раннее актриса была связана непродолжительными отношениями с Робертом Бакли. О романе актрисы и звезды сериала «Я -зомби» стало известно в мае 2016 года. Инсайдеры сообщали, что решение было обоюдным и двое остались в дружеских отношениях. «В какой-то момент они просто поняли, что лучше расстаться друзьями и продолжать поддерживать друг друга» — рассказал источник.