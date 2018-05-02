Лондон подтвердил участие в ПМЭФ-2018

Заместитель министра внешней торговли Великобритании Рона Фэрхед заявила, что нет никаких препятствий для участия представителей британского бизнеса в Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2018.

«Это правда, что мы отменили все запланированные контакты на высоком уровне с Россией, но мы не ограничиваем все формы взаимодействия. Практически все крупные британские компании будут представлены [на ПМЭФ], точно так же, как сотрудники нашего министерства внешней торговли и наш посол. Подобный вид встреч критически важен для того, чтобы гарантировать, что между нашими бизнесменами, между нашими народами есть взаимодействие», — цитирует ее ТАСС.

Тем не менее, Фэрхед подтвердила, что на ПМЭФ-2018 не приедет ни один министр Великобритании. По ее словам, этот факт будет ясным сигналом Москве, что Лондон не одобряет ее поведения в Сирии, на Украине и попытку отравления Скрипалей. Фэрхед завила, что Британия будет сотрудничать с Россией придерживаясь правила «взаимодействуй, но остерегайся!».

Эти разъяснения Роне Фэрхед пришлось дать в ответ на беспокойство членов Палаты лордов. Они выразили опасения, что ограничение взаимодействия с Москвой может нанести вред британскому бизнесу.

Петербургский международный экономический форум состоится 24-26 мая 2018 года. Основными темами обсуждения станут экономика будущего и роль креативных пространств в деловой среде.