Марго Овсянникова задумалась об уходе с проекта

Хочу уйти с проекта. Мне скучно, потому что нет любви… Я подумывала уйти с проекта! Когда я пришла, все было так интересно. У меня были истории, мне нравились парни. Мне нравился Саймон, мне нравился Рома, мне нравился Шоки, а сейчас мне никто не нравится и это так скучно, нечем заняться. Но сейчас я вернулся на поляну, пришел очень хороший парень, и я остановилась, думаю, что может быть придет еще лучше. Плюс я съездила на тусовку с Дони после шоу. Я очень люблю наши шоу, потому что приходят звезды, я люблю такую обстановку. Жизнь на поляне протекает скучно, я уже хочу жениха. В общем я дала себе три недельки, если ничего не поменяется я ухожу.