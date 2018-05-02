Меган Маркл составила особую программу питания для принца Гарри

Ради Меган Марки принцу Уэльскому пришлось от много отказаться: например, он отказался от сигарет, а также вернулся к тренировкам. На этот раз Гарри предстоит подружиться с правильным питанием, программу которого для него составила возлюбленная. Теперь, как сообщают придворные источники, рацион принца состоит из фруктов, овощей, кино и свежевымытых соков.«Меган сильно изменила систему питания Гарри. Он уже потерял несколько килограммов, что довольно много для человека, у которого в принципе нет лишнего веса», — добавил инсайдер.Также Маркл старается контролировать потребление женихом мяса и обработанной пищи — похоже, Гарри в надежных руках.Что до Меган, сейчас она также соблюдает строгую диету, и уже не раз ее свадебное платье ушивалось. Похоже, влюбленные серьезно подошли к вопросу свадьбы, которая состоится уже 19 мая.