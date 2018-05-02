Меган Маркл составила особую программу питания для принца Гарри

Показать меню
Актуально
Говорить с Россией нужно с позиции силы, единства и решимости — МИД Эстонии - 09:14 Говорить с Россией нужно с позиции силы, единства и решимости — МИД Эстонии «Срочно всем»: МИД Украины призывает усилить давление на Россию - 09:18 «Срочно всем»: МИД Украины призывает усилить давление на Россию Первая репетиция парада Победы на Дворцовой площади - 09:28 Первая репетиция парада Победы на Дворцовой площади Салах может пропустить остаток чемпионата Англии из-за дисквалификации - 09:32 Салах может пропустить остаток чемпионата Англии из-за дисквалификации В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России - 09:47 В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России БПП и "Батькивщина" насчитали себе победу в ОТГ - 10:28 БПП и Немецкие военные лётчики увольняются из ВВС, не желая воевать с Россией, — - 10:32 Немецкие военные лётчики увольняются из ВВС, не желая воевать с Россией, — Contra Magazin Сиара и Рассел Уилсон пышно отметили первый день рождения своей дочери Сиенны - 10:56 Сиара и Рассел Уилсон пышно отметили первый день рождения своей дочери Сиенны Принцесс В Туве произошло обрушение на шахте - 10:59 В Туве произошло обрушение на шахте Под завалами в тувинской шахте остался один горняк - 10:59 Под завалами в тувинской шахте остался один горняк Фотограф AFP и еще 20 человек стали жертвами терактов в Кабуле - 11:00 Фотограф AFP и еще 20 человек стали жертвами терактов в Кабуле Неизвестные силы нанесли ракетные удары по Сирии - 11:00 Неизвестные силы нанесли ракетные удары по Сирии Пучков обещал резко повысить штрафы для поджигателей травы - 11:00 Пучков обещал резко повысить штрафы для поджигателей травы Мемория. Валентина Закорецкая - 11:01 Мемория. Валентина Закорецкая "Краснодар" предупредил болельщиков "Локомотива" об аншлаге и тщательном - 11:04 Советские железные дороги мешают НАТО перебросить войска к границам РФ - 11:11 Советские железные дороги мешают НАТО перебросить войска к границам РФ В Курганской области представлено третье издание книги о прославленном - 11:14 В Курганской области представлено третье издание книги о прославленном артиллерийском соединении
» » Меган Маркл составила особую программу питания для принца Гарри

Меган Маркл составила особую программу питания для принца Гарри


Добавлено: 02 май 2018 в 07:07, Категория: Шоу-бизнес / Бизнес
Меган Маркл составила особую программу питания для принца Гарри
Ради Меган Марки принцу Уэльскому пришлось от много отказаться: например, он отказался от сигарет, а также вернулся к тренировкам. На этот раз Гарри предстоит подружиться с правильным питанием, программу которого для него составила возлюбленная. Теперь, как сообщают придворные источники, рацион принца состоит из фруктов, овощей, кино и свежевымытых соков.

«Меган сильно изменила систему питания Гарри. Он уже потерял несколько килограммов, что довольно много для человека, у которого в принципе нет лишнего веса», — добавил инсайдер.
Также Маркл старается контролировать потребление женихом мяса и обработанной пищи — похоже, Гарри в надежных руках.
Что до Меган, сейчас она также соблюдает строгую диету, и уже не раз ее свадебное платье ушивалось. Похоже, влюбленные серьезно подошли к вопросу свадьбы, которая состоится уже 19 мая.

Материалы по теме:

За три недели до свадьбы Меган Маркл посадила принца Гарри на строгую диету
СМИ: принц Гарри и Меган Маркл не будут заключать брачный договор
Меган Маркл и принц Гарри получили свадебный подарок
СМИ: у принца Гарри роман со звездой "Форс-мажоров" Меган Маркл
Добавлено: 02 май 2018 в 07:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Туристы начинают оплачивать курортный сбор

Туристы начинают оплачивать курортный сбор

Ученые назвали главные космические угрозы для человечества

Ученые назвали главные космические угрозы для человечества

Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу

Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
13 британских королевских свадеб: как это было

13 британских королевских свадеб: как это было

Фильмы 2018. Tomb Raider: Лара Крофт. Обзор фильма

Фильмы 2018. Tomb Raider: Лара Крофт. Обзор фильма

Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл

Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл

Влад Кадони не занимается публично эзотерикой

Влад Кадони не занимается публично эзотерикой

Новости политики
еще новости
В Германии накажут министра за антироссийскую позицию – СМИ

В Германии накажут министра за антироссийскую позицию – СМИ

Ким Чен Ын пригласил США осмотреть ядерные объекты - СМИ

Ким Чен Ын пригласил США осмотреть ядерные объекты - СМИ

США резко изменили риторику по Сирии

США резко изменили риторику по Сирии

Британские истребители над Чёрным морем готовы исполнить приказ НАТО

Британские истребители над Чёрным морем готовы исполнить приказ НАТО

Новости экономики
еще новости
Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

Новости общества
еще новости
CNN рассказал, как Су-27

CNN рассказал, как Су-27 "непрофессионально" перехватил американский самолет над Балтией

Протесты в Париже: полиция задержала 200 человек

Протесты в Париже: полиция задержала 200 человек

В Беломорской базе Северного флота прошёл турнир по волейболу

В Беломорской базе Северного флота прошёл турнир по волейболу

Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли ветерану-участнице блокады Ленинграда

Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли ветерану-участнице блокады Ленинграда

Происшествия
еще новости
На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

Тройное ДТП в Краснодаре попало на видео

Тройное ДТП в Краснодаре попало на видео

Новости Украины
еще новости
Российский истребитель устроил провокацию над Балтийским морем

Российский истребитель устроил провокацию над Балтийским морем

На трассе Симферополь-Евпатория произошло масштабное ДТП

На трассе Симферополь-Евпатория произошло масштабное ДТП

В Майорске мирный житель подорвался на взрывном устройстве

В Майорске мирный житель подорвался на взрывном устройстве

В Одессе горит кафе ВДВ

В Одессе горит кафе ВДВ

Мировые новости
еще новости
В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с Украиной

В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с Украиной

В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие

В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие

Удачная инвестиция: Дональд Трамп заработал $160 млн на особняке в штате Флорида

Удачная инвестиция: Дональд Трамп заработал $160 млн на особняке в штате Флорида

Морская пехота США хочет приобрести российские вертолеты для тренировок на случай потенциальной войны

Морская пехота США хочет приобрести российские вертолеты для тренировок на случай потенциальной войны




Лента новостей
Удачная инвестиция: Дональд Трамп заработал $160 млн на особняке в штате Флорида - 00:35 Удачная инвестиция: Дональд Трамп заработал $160 млн на особняке в штате ФлоридаКак побили Мустафу (ВИДЕО) - 00:32 Как побили Мустафу (ВИДЕО)Хоккеисты сборной США обыграли команду Дании в товарищеском матче - 00:21 Хоккеисты сборной США обыграли команду Дании в товарищеском матчеВ Германии накажут министра за антироссийскую позицию – СМИ - 00:13 В Германии накажут министра за антироссийскую позицию – СМИРоссийский истребитель устроил провокацию над Балтийским морем - 23:53 Российский истребитель устроил провокацию над Балтийским моремВ Беломорской базе Северного флота прошёл турнир по волейболу - 23:42 В Беломорской базе Северного флота прошёл турнир по волейболуМорская пехота США хочет приобрести российские вертолеты для тренировок на случай потенциальной - 23:21 Морская пехота США хочет приобрести российские вертолеты для тренировок на случай потенциальной войныNBC: Израиль приготовился атаковать Иран, — военные США (ФОТО) - 23:14 NBC: Израиль приготовился атаковать Иран, — военные США (ФОТО)13 британских королевских свадеб: как это было - 23:07 13 британских королевских свадеб: как это былоРоналду установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов среди полевых игроков - 23:00 Роналду установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов среди полевых игроковНа трассе Симферополь-Евпатория произошло масштабное ДТП - 22:49 На трассе Симферополь-Евпатория произошло масштабное ДТПВ одесском Парке Горького сгорело кафе - 22:28 В одесском Парке Горького сгорело кафеКим Чен Ын пригласил США осмотреть ядерные объекты - СМИ - 22:26 Ким Чен Ын пригласил США осмотреть ядерные объекты - СМИВоеннослужащие авиабазы «Кант» помогли ветерану-участнице блокады Ленинграда - 21:35 Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли ветерану-участнице блокады Ленинграда
Последние новости
Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» - 09:00 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» CNN рассказал, как Су-27 "непрофессионально" перехватил американский самолет над Балтией - 08:49 CNN рассказал, как Су-27 Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии - 08:19 Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии Мемория. Людмила Нарусова - 08:00 Мемория. Людмила Нарусова Бойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО) - 07:11 Бойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО) В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с Украиной - 05:39 В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с Украиной Оболваненных пока что большинство — опрос на улицах Киева (ВИДЕО) - 05:21 Оболваненных пока что большинство — опрос на улицах Киева (ВИДЕО) «Наказание России» может привести к обратному результату, — американские СМИ  - 04:56 «Наказание России» может привести к обратному результату, — американские СМИ  Протесты в Париже: полиция задержала 200 человек - 04:35 Протесты в Париже: полиция задержала 200 человек В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие - 02:56 В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие «Сексот Навальный», — мнение Эдуарда Лимонова - 02:18 «Сексот Навальный», — мнение Эдуарда Лимонова Пусан обошел Екатеринбург в борьбе за проведение ЧМ-2020 по настольному теннису - 02:14 Пусан обошел Екатеринбург в борьбе за проведение ЧМ-2020 по настольному теннису Пашиняна повторно выдвинут на пост премьера Армении - 01:56 Пашиняна повторно выдвинут на пост премьера Армении
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"