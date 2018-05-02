Мемория. Людмила Нарусова

2 мая 1951 года родилась сенатор Людмила Нарусова.

Личное дело

Людмила Борисовна Нарусова (67 лет) родилась в Брянске. Ее родители познакомились в Германии в 1945 году. Отец, старший лейтенант Борис Моисеевич Нарусович, служил военным комендантом под Берлином. Мать Валентина Владимировна Хлебосолова работала в комендатуре переводчицей. Она была родом из Ленинграда, училась в немецкой школе, в 1941 году пятнадцатилетней девочкой попала в плен к немцам, подступившим к городу. Была угнана в Германию на ферму, прошла концлагерь Дахау, затем побывала на допросах в СМЕРШе.

После свадьбы Нарусовы поселились Брянске, где у Бориса были родственники.

Отец стал директором Дома культуры, а после окончания исторического и дефектологического факультетов пединститута был назначен директором областной вечерней школы для глухих детей. Мать устроилась администратором в кинотеатр «Октябрь», затем стала там директором.

В семье было двое детей — старшая дочь Лариса и младшая Людмила.

В 16 лет Людмила устроилась лаборанткой в школу, где работал отец. А спустя два года, в 1969-м, поступила на исторический факультет Ленинградского госуниверситета. На втором курсе вышла замуж за молодого врача-психиатра. Спустя два года брак распался, а Нарусова решила судиться с бывшим мужем за кооперативную квартиру. К тому времени она училась в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР (ныне Институт российской истории РАН). И по совету своего научного руководителя обратилась за консультацией к доценту Анатолию Собчаку, который преподавал на юрфаке ЛГУ.

«Переехав в отдельную квартиру, я, следуя неписаным законам того времени, пришла к нему на кафедру с букетом белых хризантем и конвертом с деньгами, — рассказывала Нарусова. — Анатолий Александрович совершенно поразил меня тем, что от конверта сразу отказался, даже не поинтересовавшись его содержимым. Букет же взял, сказав, что очень любит белые цветы… Спустя некоторое время мы случайно встретились в одной компании, он к этому времени развелся с первой женой, вот тут уже завязался наш роман».

В 1978 году Нарусова стала преподавать в ЛГУ, а в 1980 году вышла замуж за Собчака, супруг был старше нее на 14 лет.

В 1981 году перешла на работу в институт культуры имени Н. К. Крупской (Санкт-Петербургский государственный институт культуры). Здесь получила звание доцента и начала писать докторскую диссертацию.

5 ноября 1981 года у супругов родилась дочь Ксения Собчак.

С избранием Собчака первым мэром Петербурга в 1991 году Нарусова стала заниматься общественной работой. В 1993—1995 годах она помогала организовывать хосписы для раковых больных. Создала Мариинский фонд, который подготовил захоронение останков последней царской семьи.

В декабре 1995 года была избрана депутатом Госдумы по списку движения «Наш дом — Россия». Вошла в думский комитет по делам женщин, семьи и молодежи.

Анатолий Собчак в июне 1996 года проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга своему заместителю Владимиру Яковлеву. Осенью 1997 года Генпрокуратура под руководством Юрия Скуратова предъявила ему обвинение в злоупотреблениях на посту главы Петербурга. В ноябре 1997 года Собчак тайно вылетел во Францию на лечение.

Находясь во Франции, Собчак читал лекции в Сорбонне и других французских университетах. А в ноябре 1999 года, когда уголовное дело против него было прекращено, вернулся на родину.

Людмила Нарусова в том же 1999 году проиграла выборы в Госдуму по Брянскому одномандатному округу. После смерти Анатолия Собчака в феврале 2000 года она стала советником главы администрации президента и руководителем общественного фонда Анатолия Собчака.

В 2002 году стала членом Совета Федерации от парламента Тувы, представляла республику до 2010 года.

В 2003 году была избрана в общенациональный совет Российской партии жизни, которую возглавлял тогдашний спикер верхней палаты парламента Сергей Миронов. После того как в 2006 году Российская партия жизни, «Родина» и Российская партия пенсионеров объединились в «Справедливую Россию», Нарусова вошла в состав президиума центрального совета партии.

Также в 2006 году стала председателем комиссии Совфеда по информационной политике.

В октябре 2010 года прошла в Совет Федерации от Брянской области.

Летом 2012 года Нарусова резко раскритиковала новый закон о митингах, ужесточавший правила проведения таких акций. В знак протеста покинула зал заседаний. В октябре 2012 года переизбранный губернатор Брянской области Николай Денин прекратил полномочия Нарусовой.

В апреле 2013 ее исключили из «Справедливой России» за утрату связей с партией.

В сентябре 2016 года глава Тувы Шолбан Кара-оол назначил Людмилу Нарусову своим представителем в Совете Федерации.

Людмила Нарусова Wikimedia Commons

Чем знаменита

Яркий сенатор, вдова Анатолия Собчака, под чьим руководством начинал карьеру Владимир Путин; мать Ксении Собчак — телеведущей, номинальной конкурентки Путина на выборах 2018 года.

Долгое время представляла в Совете Федерации Туву, затем Брянскую область и снова Туву. Рассказывала, что в руководстве республики были «многие [ее] бывшие студенты», которые в начале 2000-х годов предложили ей представлять Туву в верхней палате парламента.

О чем надо знать

Людмила Нарусова известна критикой государственной машины, частью которой она долгие годы является. На фоне выступлений против ужесточения закона о митингах в 2012 году она перестала быть членом Совета Федерации, но спустя четыре года вернулась в верхнюю палату.

Сенатор считает, что «Путин забронзовел», а парламент в его эпоху превратился в «департамент администрации Кремля». Также Нарусова выступала против отмены прямых выборов губернаторов, принятия «Закона Димы Яковлева»; публично критиковала министра культуры Владимира Мединского, назвав безнравственной историю с его докторской диссертацией, призывала захоронить Ленина и амнистировать политических заключенных.

Прямая речь:

О присоединении Крыма к России (RTVi, апрель 2018): «Я считаю, что, во-первых, с точки зрения, наверное, высшей исторической справедливости, у этой идеи есть сторонники, и их — большинство в нашей стране. Действительно, мы прекрасно знаем историю, мы знаем, что в Крымскую войну на севастопольских бастионах сражался русский офицер Лев Толстой. На Западе, кстати, многие люди это понимают. Но это было другое время, другая страна. Сейчас, когда это произошло, да, в Украине произошла смена власти, недоброжелательная к России. Но мы же все время говорим и говорим, и повторяем, что это братская страна, братский народ. И когда у твоего соседа, брата загорелся дом, то влезать в этот дом только, чтобы вынести оттуда ценные канделябры, мне кажется, не очень прилично».

О критике Мединского в Совфеде (там же): «Вы знаете, он мне настолько неинтересен, что я даже не собиралась выступать. Но когда он пришел к нам с докладом, который был роздан всем в материалах, и там был эпиграф к докладу из самого себя любимого: "Культура должна быть основана не на эмоциях, а на цифрах". Ну и тут меня понесло, понимаете? Потому что я прекрасно помню своего учителя по аспирантуре, великого академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который всегда говорил: культура должна быть основана на нравственности.

А на цифрах, наверное, может быть основан бухгалтерский отчет, статистика. Но никак не культура. <…> Я с этого, собственно, и начала, что гораздо больший авторитет, чем вы, академик Лихачев сказал, что культура должна быть основана на нравственности. И, если с цифрами у вас, наверное, все в порядке, то с нравственностью — есть вопросы».

О Жириновском («Эхо Москвы», март 2018):

— Подадите ли вы руку Владимиру Жириновскому при встрече?

- Нет. <…>

- То есть, вы уже давно не подаете?

- Ну, вы знаете, я вам скажу, могу точно сказать, что это с ноября 98-го года.

- Что он тогда сделал?

- Банда из депутатов Госдумы ЛДПР убила мою подругу Галину Старовойтову.

- Вы знали это тогда?

- Это доказано, это суд, фамилии названы судом, они осуждены, как говорят прокуроры. Они отбывают срок. Это были депутаты фракции ЛДПР.

— Вы знали об этом тогда или вы узнали об этом…

- Я знала об этом тогда, я знаю все эти годы».

О борьбе РПЦ за собственность («Собеседник», март 2017): «То, что происходит с Исаакиевским собором — ведь, как оказалось, нет даже заявления церкви — незаконно. Налицо грубое нарушение ФЗ №327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения..." (статьи 5 и 11 — публичность передачи имущества религиозного назначения). Да и Исаакий никогда не принадлежал РПЦ, он был собственностью казны.

Но я говорю об общей ситуации. На днях выяснилось, что РПЦ требует выселения института океанографии в Москве, потому что тот стоит на фундаменте монастыря. И уже есть решение суда первой инстанции, что институт нужно выселить. <…>

При этом в Петербурге РПЦ выселила музей Арктики и Антарктики на улице Марата из здания бывшего собора, но здание уже не первый год стоит пустое, разваливается и не "осваивается" церковью.

А в Москве я вижу обезображенный плохой реставрацией Новодевичий монастырь. Это не реставрация, а какой-то евроремонт. И Минкульт смотрит на это сквозь пальцы».

О карьере Ксении Собчак на ТВ («Эхо Москвы», март 2018): «Мне не вполне нравилось то, что она делает. Это — программы "Блондинка в шоколаде" и "Дом-2". Но я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа. Что эта работа, эта роль, эта функция. Понимаете, если бы она начала свою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом в Шушинское, у нее, наверное, судьбы бы сложилась иначе. И не было бы этого шпыняния. Но это — роль, она играла роль. По контракту она должна в этой функции быть не только на экране, но и в жизни. И она ее выполняла».

О набранных Собчак 1,68% голосов на выборах президента (RTVi, апрель 2018):

— Я считаю, что это очень хороший результат для человека, который с нуля и с таким отрицательным рейтингом решил идти в политику. <…>

— Все же, стоило ради этих меньше двух процентов терпеть все унижения, Жириновского в прямом эфире?..

— Стоило. Потому что, понимаете, олимпийские чемпионы тоже не с первых своих соревнований завоевывают золотые медали. Но они, начиная с первых соревнований, понимают какой это труд, чем нужно жертвовать и на что идти. Поэтому это старт. Так что до финиша еще далеко. Главное даже не в этих процентах. В том, что она обошла Явлинского, старожила кампании, всех кампаний. Ксения родилась, когда он уже был политиком. В Петербурге она обошла Жириновского. Понимаете, вот это для меня гораздо более важно».

О свадьбе Ксении Собчак (Starhit.ru, январь 2015): «Тогда Ксения просто спросила: "Мама, что ты делаешь в пятницу?" Я говорю: "Пока не знаю". На что она мне: "Ну, на всякий случай не занимай день". Хорошо, что я крашу волосы, иначе было бы видно, сколько седых мне та свадьба прибавила. Безусловно, я помню, какой счастливой была дочка в тот день. Но то, как все было обставлено, какой таинственностью окружено… Мне было сказано в 5 часов вечера приехать на Ленинский проспект, встать у определенного дома. И сидеть в машине, никуда не выходить, пока за мной не придет водитель Ксении. Как в шпионских фильмах. Через несколько минут подъехала другая машина, через стекло я увидела, что в ней сидит Эммануил Виторган с женой Ириной. Открывает окно и говорит: "Я прибыл! Что дальше?" Я отвечаю: "Велено ждать!" Так мы попали на регистрацию в Гагаринский загс. <…>

Я смотрела на ее друзей — в свитерах, джинсах, валенках, сапогах — все думали, что их позвали на премьеру фильма Максима Виторгана. Потом на сцену вышел Максим с Ксенией в свадебном платье. Народ решил, что это розыгрыш. И когда Максим сказал: "Ну, вообще, ребят, мы пару часов назад расписались, поэтому давайте выпьем, закусим", то все потребовали показать паспорта».

4 факта о Людмиле Нарусовой

Нарусова некоторое время работала на телевидении — в начале 2000-х была автором и ведущей программ «Свобода слова» и «Игры разума» на ГТРК Санкт-Петербурга, в 2002 году вела ток-шоу «Цена успеха» на РТР, а в 2007—2009 была ведущей программы-интервью «Комната отдыха» на НТВ.После смерти Анатолия Собчака неоднократно говорила, что ее личная жизнь закончилась. «Моя личная жизнь кончилась пятнадцать лет назад, когда умер мой муж», — сообщала она в декабре 2014-го.Нарусова — основатель и президент Фонда Анатолия Собчака. Ежегодно фонд присуждает именные стипендии лучшим студентам юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.В юности была влюблена в своего нынешнего свата: «Я была студенткой, а он актером Театра им. Ленинского комсомола в Ленинграде. Пришла на премьеру первого мюзикла в истории Советского Союза "Вестсайдская история". И Эммануил на сцене был такой красавец, что я влюбилась. Но это была влюбленность поклонницы в модного, талантливого артиста. Я могла познакомиться с ним... Но то, чего не сделала я, сделала за меня моя дочь».

Материалы о Людмиле Нарусовой:

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