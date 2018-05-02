Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил свидетельство о рождении и познакомился с королевой Елизаветой II

Принц Луи

Принц Луи, которому сейчас девять дней, остается главным ньюсмейкером британской королевской семьи. Младший ребенок герцога и герцогини Кембриджских появился на свет 23 апреля в госпитале Святой Марии в Лондоне, а вчера родители малыша получили свидетельство о его рождении.

Принц Уильям подписал документ, который был выдан регистратором Вестминстерского городского Совета. В свидетельстве указано полное имя ребенка – Луи Артур Чарльз Кембриджский. Также на бумаге отмечены дата и место рождения малыша, место жительства семьи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Луи

Свидетельство о рождении

Герцогиня Кэтрин воздерживается от появления перед фотокамерами, а вот гости, навещающие ее в Кенсингтонском дворце, попадают в объективы папарацци. Вчера с маленьким принцем Луи познакомилась королева Елизавета II.

92-летняя королева прилетела из своей резиденции в Виндзорском замке на вертолете и приземлилась на территории Кенсингтонского дворца. После 40-минутного полета глава Великобритании пересела в зеленый Range Rover и поехала к дому своего внука и его жены. Елизавета II держала в руках небольшой букет цветов.

Королева Елизавета II

Сестра Кейт Миддлтон, 34-летняя Пиппа Миддлтон-Мэттьюс, первой из родственников увидела принца Луи в Кенсингтонском дворце. Ну а старшие дети герцога и герцогини Кембриджских, четырехлетний принц Джордж и принцесса Шарлотта, которой, кстати, сегодня исполнилось три года, познакомились с младшим братом еще в роддоме, куда их привел отец.

Принц Луи