Морг Николаева переполнен: родственники не могут забрать тела умерших

Морг Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы переполнен.

Сейчас там хранится более 40 тел умерших. Родственники не могут забрать их, поскольку суды еще не выдали разрешений для проведения вскрытий.

«Сейчас в Николаевском областном бюро судебно-медицинской экспертизы сложилась ситуация, связанная с накоплением тел, подлежащих судебно-медицинской экспертизе. На данный момент у нас находится 41 тело, но нет решения суда», — подтвердила информацию директор областного бюро СМЭ Ольга Дерюгина.

Родственники умерших обивают пороги инстанций, поскольку даже не могут их похоронить.

Сообщается, что тела поступали на протяжении четырех праздничных дней, начиная с 27 апреля. Умерших доставляли как из областного центра, так и из городов и районов области. Ситуация осложнена тем, что холодильные камеры в морге областного бюро СМЭ рассчитаны на одновременное сохранение 25-ти тел. Сейчас их почти вдвое больше.