Мощи святого папы Римского Климента I нашли мусорщики в Британии

В Британии мощи четвертого епископа Римского Климента I чудом нашлись в мусорке.

Британская компания по вывозу мусора обнаружила мощи папы Римского Климента I. Фрагменты человеческих костей были помещены во флаконе с надписью.

Климент I почитался в Древней Руси. А также святой почитаем в православии как один из первых христианских проповедников на территориях Северного Причерноморья, которые затем через тысячу лет станут землями Киевской Руси.

По преданию, около 98 года апостол был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни, где проповедовал. Встретил мученическую смерть в Херсонесе. День памяти в православной церкви — 25 ноября (по юлианскому календарю), в католической церкви — 23 ноября.

Теперь предприятие по уборке мусора пытается выяснить, кто, собственно, выбросил мощи, а именно флакон с гравировкой, в котором находится часть человеческой кости.