Мосийчук назвал фамилии вероятных организаторов покушения на него

Народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook написал, что подозреваемые в организации покушения на него были объявлены в розыск.

«В рамках расследования теракта под телеканалом «Эспрессо», совершенного с целью покушения на мою жизнь, в результате которого два человека погибли, а трое получили ранения, следователи обратились с запросом в Интерпол по объявлению в международный розыск обоснованно подозреваемых в совершении этого преступления граждан Украины: уроженца Азербайджана Александра Феликсовича Григоряна, 1974 г.р., зарегистрированного в Днепропетровской области, уроженца Волыни Игоря Николаевича Лисака, 1980 г.р., прописанного в Киеве», — заявил Мосийчук.

Как утверждает депутат со ссылкой на данные следствия, указанные лица находятся в Крыму.

Ранее Мосийчук назвал «семейными разборками» взрыв авто в Киеве.

Фото: Realist.online