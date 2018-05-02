На Волыни спасли от самоубийства бойца АТО

В селе Навоз Рожищенского района Волынской области пытался покончить жизнь самоубийством 40-летний боец АТО. Инцидент произошел вечером во вторник, 1 мая, сообщает местное издание Волынь24 со ссылкой на собственные источники.

«Мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины в одной из первых волн. На Луганщине он познакомился с женщиной, которую забрал на Волынь», — пишет издание.

Во вторник вечером, когда женщина не вернулась с рабочей смены, мужчина сделал петлю и повесился на лестнице. Самоубийцу случайно нашла мать, которая успела перерезать веревку и спасла сына от смерти.

«Пострадавшего каретой скорой доставили в райцентр. Сейчас он в Рожищенской больницы без сознания и под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.