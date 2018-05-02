Нападение на Найема: избрана мера пресечения одному из подозреваемых

В ходе заседания по делу о нападении на народного депутата Мустафу Найема Шевченковский райсуд Киева избрал одному из подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 июня 2018 года. Об этом сообщил в Facebook брат нардепа Маси Найем.

Суд отправил под домашний арест Магомед-Салиха Саитова, подозреваемого в совершении хулиганских действий в отношении Найема (ч. 2 ст.296 УК Украины).

«Применить меру пресечения в отношении Саитова Магомед-Салиха в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место жительства и обязательством носить электронный браслет и сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года», – написал Маси Найем.

Ранее сообщалось, что участник избиения Мустафы Найема объявлен в розыск.

Фото: Masi Nayyem/Facebook