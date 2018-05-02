Наталья Варвина поделилась впечатлениями от Нью-Йорка

Нью-Йорк город на все вкусы и кошельки. Можно позавтракать за 5 долларов и пообедать за 20 в китайской кафешке (между прочим очень вкусно). А можно угоститься и отменным стэйком - все зависит от ваших возможностей. Ну а в целом Нью-Йорк всегда разный - вкусный, контрастный. К русским относятся хорошо, ровно как и к любым другим гостям. Главное быть готовым к тому, что народу на улицах очень много, желающих посмотреть достопримечательности или просто поесть - ещё больше. Америка страна очередей, но во всем этом чёткий порядок, к которому быстро привыкаешь.