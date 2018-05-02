Названы самые пьющие профессии

Хорошо зарабатывающие специалисты, такие как врачи, юристы и учителя, с большей вероятностью выпивают регулярно по сравнению с людьми со средним доходом.

Об этом говорится в отчетах NHS Digital и Национальной статистической службы Великобритании, данные приводит The Guardian.

Как выяснилось, число употребляющих алкоголь неуклонно растет с повышением социально-экономического статуса.

Меньше всего людей, выпивавших на неделе перед опросом, — 51 процент — оказалось среди занимающихся физическим или простым трудом, в том числе чернорабочих, сотрудников регистратур или соцработников. Среди управленческого персонала или высококвалифицированных работников (в том числе архитекторы, медсестры, учителя, юристы, врачи) эта цифра достигает 70 процентов, отмечает Daily Mail.

Связь есть с годовым заработком. Так, в употреблении спиртного признались 46,5 процента из получающих менее 11 тысяч евро в год. Среди зарабатывающих 22–34 тысячи евро британцев таких оказалось уже 60 процентов. В то же время люди, чей ежегодный доход превышает 45 тысяч евро, любят пить вино, пиво или виски и вполне могут себе это позволить. Среди них более 80 процентов сообщили, что выпивали на неделе перед опросом.

В отчетах отмечается, что то, как часто люди пьют, также зависит от возраста. Среди опрошенных пятая часть оказалась вообще трезвенниками: в основном в возрасте от 25 до 64 лет. Те, кто чаще всего употреблял алкоголь, были старше 65 лет. Молодежь же зачастую пьет лишь в пятницу и субботу, однако больше, чем все остальные.

Наиболее опасным считается употребление спиртного людьми среднего возраста. «Пьющие из среднего класса вряд ли обратят внимание на правительственные предупреждения о вреде для здоровья, поскольку могут быть менее склонны к чрезмерному пьянству и могут противостоять росту цен», — отметил менеджер по терапии алкогольной зависимости Стив Кларк.

По его словам, люди старше 45 лет пьют гораздо чаще, но не считают, что находятся в зоне риска. Часто они таким образом «снимают стресс» или просто поддаются на акции в магазинах. В итоге они употребляют алкоголь по четыре-шесть дней в неделю. Кларк указал, что за десять лет число госпитализаций, связанных с выпивкой, подскочило на 17 процентов. Национальная статистическая служба также указала, что стоимость является важным фактором при употреблении алкоголя. Поэтому установка минимальных цен на выпивку может помочь людям отказаться от нее.