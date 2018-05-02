Новая Лада 4х4 остается самым популярным внедорожником с рекордными продажами – эксперты

Автомобильные эксперты сообщают, что российский автомобиль повышенной проходимости — вседорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом Нива 4х4, на сегодняшний день является самым востребованным транспортным средством в сегменте SUV как на территории РФ, так и за ее пределами.

Аналитики, подробно изучив парк легковых автомобилей на конец прошлого года, пришли к выводу, что Лада 4х4 разошлась в количестве 1 006 358 штук. Тем самым ей удалось возглавить тройку кроссоверов-лидеров.

На втором месте в сегменте SUV оказалась Нива Шевроле, с продажами 572 434 авто. Третье место занял УАЗ Хантер, реализовав 418 586 внедорожников.

Специалисты уверяют, что новую Ниву 4х4 можно будет увидеть на Московском автосалоне-2018, который состоится в августе.