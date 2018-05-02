Новые фото Кайли Дженнер в купальнике и ее трехмесячной дочери

На данный момент Кайли Дженнер наслаждается отдыхом на островах Теркс и Кайкос вместе со своей трехмесячной дочерью Сторми и бойфрендом Тревисом Скоттом. Причиной путешествия стали дни рождения последних: позавчера рэперу исполнилось 26 лет, а на следующий день он и Кайли отмечали день рождения своего ребенка – Сторми исполнилось три месяца.



Кайли на правильном пути, ведь ее фигура почти вернулась в прежнее состояние. Девушка продемонстрировала формы в купальнике на солнечном фото.

Недавно Кайли дала интервью своей сестре Ким для газеты Evening Standard, рассказав о материнстве. Она отмечает, что материнство изменило некоторые ее качества в лучшую сторону.

«Все говорят, что рождение ребенка полностью меняет женщину. Все так, только я чувствую лишь перемены к лучшему. Я стала менее эгоистичной. Мне нравится менять подгузники, потому что приятно следить за чистотой. Все это удивительный опыт! Конечно, бывают трудности, например, беспокойство по ночам. Кроме того, мне трудно расставаться со Сторми. Скорей бы настало время, когда она сможет ездить со мной повсюду», – рассказала Кайли.



Также звезда инстаграма объяснила выбор имени малышки. «Отец Сторми утверждает, что это он выбрал имя, но на самом деле – я. Мы думали о шторме, но мне казалось, слово не очень подходит, поэтому появилось Сторми. У нас были и другие варианты имен, но я чувствую, что свое имя дочь выбрала сама», – добавила Кайли.

Но единственное, чего не изменило материнство — это чувство стиля Кайли. Даже на простую прогулку с ребенком знаменитость оделась по последнему писку моды – наряд итальянского дома моды Fendi. В коляске этого же бренда находилась малышка Сторми.

Смотря на фото, поклонники звезды ликуют — мама старается проводить больше времени с малышкой. Раннее же в СМИ ходили новости о том, что юная Кайли еще слишком мала для материнства и не справляется с обязанностями. Родные с удовольствием помогают девушке справляться с материнскими обязанностями, но как сообщали инсайдеры — не достаточно. Кайли наняла няню, которая будет помогать ей ухаживать за дочерью, хотя ранее она уверяла общественность, что справится и без нее.

«Сначала Кайли хотела, чтобы только Крис и сестры помогали ей… Крис проводила много времени в апартаментах дочери, когда та вернулась с первенцем,» — рассказал инсайдер.