Оболваненных пока что большинство — опрос на улицах Киева (ВИДЕО)

Журналист Руслан Коцаба провел опрос на улицах Киева, предложив жителям украинской столицы рассказать, поехали бы они на заработки в Россию?

Ролик был показан в эфире телеканала News One.

Большинство респондентов называли Россию «страной-агрессором» и говорили, что осуждают тех граждан Украины, кто продолжает работать в РФ.

Впрочем, среди киевлян оказалось немало и тех, кто допустил возможность поездки в Россию. Участники опроса признавали, что уровень жизни в РФ даже в условиях санкций выше, чем на Украине победившего Евромайдана.

«Я тоже собираюсь ехать на заработки. Если мне будет выгодно ехать в Россию, так как у меня там вся родня, то я поеду в Россию», — сказала одна из опрошенных женщин.

«Власть должна обеспечивать рабочими местами. А ехать в страну-агрессор на заработки — это неверно. Но если власть не обеспечивает рабочими местами, а в Польше уже нет места, то такую власть нужно «попросить», — поделился мнением киевлянин.

«А что людям делать? При такой власти лучше не стало, только хуже. Если бы мне платили больше, я бы поехал в Россию. А что делать? У меня дети растут», — отвечает встречным вопросом мужчина средних лет.

Некоторые из опрошенных жителей столицы и вовсе не считают Россию «агрессором».

«Я часто посещаю Россию и не считаю ее агрессором, это моя точка зрения. Побывав там, я скажу, что уровень жизни там на порядок выше», — заявил журналистам молодой человек в костюме.

«У нас вороватое государство. Если бы меньше крали — никто бы никуда не поехал, были бы обеспеченными», — уверена раздававшая листовки у метро пожилая женщина.

«Почему обыкновенный гражданин не может выехать за границу, если президент имеет возможность торговать и иметь с ними какие-то финансовые взаимоотношения, хотя сам называет страну агрессором?» — возмущается ещё один киевлянин.

«Нужно давать рабочие места, и тогда люди не будут ездить. Не нужно брать себе в карманы и устанавливать себе сверхзарплаты, а нужно заботиться о людях, тогда все будет хорошо», — поделился рецептом народного благополучия пожилой мужчина.

«ПолитНавигатор»