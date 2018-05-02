Омелян заявил, что его пытались разыграть пранкеры

Министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook утверждает, что его пытались разыграть неизвестные пранкеры.

В качестве доказательства министр привел беседу, якобы состоявшуюся между ним и пранкером.

«Набирает приемную «помощник Артема Сытника»: господин Сытник хотел бы пообщаться с министром».

Приемная соединяет.

— Алльо, етаа Сытник.

— Добрый день, который Сытник?

— Артьоом Сиитниик, НАБУ.

— Простите, но советую вам поработать над голосом и изменить язык общения, Артем Сытник разговаривает на украинском.

Бросили трубку».

Омелян подозревает, что пранкера нанял бизнесмен Игорь Коломойский.

«Жаль, так и не узнал, что хотел Игорь Валерьевич. В ожидании нового сезона «Гаспадина народа», – добавил глава Мининфраструктуры.

Ранее Владимир Омелян посетовал, что его жене не дали спокойно родить.

Фото: УНИАН